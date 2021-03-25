صور.. تسليم الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك صحتك»

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدراجات التى تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، وتم التعاقد مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى من المواطنين الراغبين فى الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة للمبادرة تضمنت توزيع 1.900 دراجة بمختلف المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، واستخدام الدراجات فى إطار خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت أطلقت ثلاثة مراحل من مبادرة «دراجتك.. صحتك» ولاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية و نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها.

وعلى هامش تسليم الدراجات، أجرى وزير الرياضة جولة تفقدية داخل مركز شباب الجزيرة، وتفقد ورش فنية للطلائع، ومعرضا للمنتجات الحرفية واليدوية، ذلك فى إطار الاحتفالات بشهر المرأة، كما تفقد بعض الأنشطة بصالة الفنون القتالية، واستمع لمشكلات ومقترحات بعض رواد المركز.