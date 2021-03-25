موعد أول أيام رمضان فلكيًا 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من المسلمين بجميع الفئات العمرية عن موعد أول أيام رمضان المبارك مع قرب حلوله لعام 1442 هجري، حيث ينتظر الملايين من المسلمين موعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك وهذا يعود لأهمية هذا الشهر الفضيل بالنسبة للمسلمين أجمعين.

موعد أول أيام رمضان المبارك

أكد خبراء في علم الفلك أن موعد اول يوم رمضان 2021 فلكيًا، وأول أيام شهر رمضان المبارك سيوافق تاريخ الثالث عشر من شهر أبريل ونهايته في يوم أثنا عشر من شهر مايو 2021 .

الحسابات الفلكية لموعد رمضان المبارك

بينت حسابات فلكية أن عدد أيام العام الهجري 1442 هي 354 يوم، حيث لم يتبقى على موعد شهر رمضان سوى أيام قليلة فقط، وقالت دار الإفتاء أن رؤية هلال شهر رمضان المبارك حدث سنوي، ولكن الإفتاء تتابع كل الشهور الهجرية من حيث البداية، ولاتقتصر المراقبة على شهر رمضان المبارك، ولكن يزيد إهتمام الناس بهذا الحدث كون شهر رمضان شهر عبادة إسلامية، وهناك أشهر إسلامية أخرى مهمة مثل شوال وذي الحجة وذي القعدة.

وأضافت دار الإفتاء أن رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2021 تكن عن طريق لجان شرعية تشكلها دار الإفتاء وعددها سبعة لجان شرعية، منتشرة في جمهورية مصر العربية، وتختار الإفتاء الأماكن الذي تقوم اللجان بالمراقبة منها بالتوافق مع هيئة المساحة، وتقوم أيضاً الأرصاد بكوادرها المؤهلة بمحاولة رصد موعد أول أيام رمضان .