عاجل.. 20% زيادة فى بدل التدريب للصحفيين بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة 20٪ بتكلفة سنوية 60مليون جنيه، ودعم صندوق المعاشات بالنقابة بعشرة ملايين جنيه، ودعم بدلات إعانة البطالة للصحفيين المتعطلين، بعشرين مليون جنيه، بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.





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