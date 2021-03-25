لمدة 10 أيام.. غلق جزئى لمحور روض الفرج للصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء غلق جزئى لمحور روض الفرج فى إطار القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بالمحور فى الاتجاهين أعلى جزيرة الوراق.





وأوضحت محافظة الجيزة فى بيانها اليوم الخميس، أنه سيتم إجراء الغلق الجزئى لمحور روض الفرج بالموقع المشار على بعد ما يقرب من 100 متر من كوبرى تحيا مصر بالتناوب، إذ سيتم غلق 3 حارات مرورية وترك 3 حارات لعدم تعطيل الحركة المرورية وذلك لمدة 10 أيام ابتداء من يوم السبت الموافق 27 مارس 2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 5 أبريل 2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 مساء فقط طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية. ونوهت محافظة الجيزة بأنه سيتم نشر كل وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية أثناء الأعمال من خلال الشركة المنفذة. ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.

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