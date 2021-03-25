وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرضًا الحرف التراثية للجمعيات الأهلية

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض الحرف التراثية والمشغولات اليدوية للجمعيات الأهلية والأسر المنتجة ومعرض الفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية وذلك خلال المعرض الذي أقيم ببهو ديوان عام المحافظة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا ... جاء ذلك بحضور عاشور العامري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية والأسر المستحقة الأولى بالرعاية.

كما وزعت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط 15مشروعاً ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية مقدمة من بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية بالمحافظة شملت أفران منزلية بمشتملاتها وماكينات خياطة وذلك لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل لجعلها أسر منتجة تدر دخلاً وقادرة على الانتاج حيث تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ والوفد المرافق لهما المكتبة المتنقلة ومسرح العرائس التي تنفذها جمعية تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع ضمن مبادرة الثقافة حياة ويتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجا لرفع الوعي الايجابي تجاه 21 قضية مجتمعية ومنها التمكين الاقتصادي ومحو الأمية وصحة الأم والطفل والتربية الايجابية وزالزيادة السكانية كما تفقدت الوزيرة معرض الحرف التراثية ومنتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة بديوان عام المحافظة والذي يضم منتجات الأسر المنتجة تمثل الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل الكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والجلود والخزف والحلي والاكسسوارات والنقش على النحاس وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس صورة التراث المصري فضلاً عن تفقد معرض لمنتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات والمخبوزات "حلويات" وإعادة تدوير المخلفات المختلفة وذلك بمشاركة جمعيات أهلية شريكة بالإضافة إلى تفقد معرض الفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط .

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجودة المنتجات المعروضة بالمعرض الذي شهد التنوع في المنتجات وروعة تصميماتها وطالبت الجمعيات بتطوير مثل هذه المعارض واقامتها بشكل دائم من أجل النهوض بالصناعة اليدوية المصرية التي تمثل التراث المصري مؤكدة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً خاصة في القرى والنجوع مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة وجعل أسرتها منتجة وتوفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج والانتقال من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وتوفير سبل معيشة وحياة كريمة لهن موضحة أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز محافظة أسيوط بالتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للفئات الأكثر احتياجاً لتوفير الحماية وحياة أفضل للأسر المستهدفة ورفع العبء عن كاهلهم من أجل مستقبل أفضل.

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وحرصه الدائم على توزيع مشروعات التمكين الاقتصادى عليهم معلناً إزالة أي معوقات قد تواجه المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية خاصة التي تقدم خدمات حقيقية على أرض الواقع بكافة ربوع المحافظة داعياً كافة الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون في دعم الأسر الأولى بالرعاية لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود بينهم لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة للأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والعمل على تمكينهم اقتصادياً من خلال تقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية المهمة لجميع المواطنين وتوفير سبل معيشة وحياة كريمة لهم.

يذكر أن الجمعيات المشاركة في معرض المنتجات هم جمعية الفتاة العصرية وجمعية الشابات المسلمات والجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بالبورة والجمعية النسائية الإسلامية وجمعية النور والأمل والجمعية النسائية بجامعة أسيوط وجمعية الأسر المنتجة بأسيوط (مركز الخدمات) ومركز الفتيات المعوقات وجمعية الهلال الأحمر وجمعيه البسملة بدوينه وجمعية المحافظة على القرآن الكريم بجحدم وجمعية عطاء بلا حدود جمعية تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع وجمعية خان الخليلي بأسيوط ومؤسسة سعد زغلول.