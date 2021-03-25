القباج تفتتح معرض الأسر المنتجة.. و"ديارنا" أسيوط للأثاث اليوم (صور)

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة أسيوط اليوم الخميس، بلقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة.

كما تفتتح معرض الأسر المنتجة بالمحافظة ، وتقوم بتوزيع عدد من المشروعات علي المواطنين بالمحافظة، كما تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات الذي تقيمه المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات بها.

وتفتح نيفين القباج معرض ديارنا أسيوط للأثاث، وذلك بمشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث بدمياط والذي يقام في محافظة أسيوط لمدة ١٥ يومًا ، حيث يعرض المعرض منتجات ٤٠ عارضًا من ٧ جمعيات تعاونية انتاجية للأثاث بدمياط ،وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام علي مساحة ٢٣٠٠ متر علي ملاعب نادي الواي بأسيوط.

وتلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة مع ممثلي ١٢٠ جمعية أهلية قاعدية يمثلون محافظات " المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا"، بالإضافة إلي ممثلي ١٥ جمعية مركزية، حيث يتم استعراض انجازات الجمعيات خلال المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ويتم عرض الرؤية الاستراتيجية للوزارة ضمن المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى، وتوضيح دور كل طرف مشارك في المشروع القومي.