مجلس الوزراء يوافق على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة حدائق العاصمة

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة "حدائق العاصمة"، التى تعد امتداداً عمرانياً لمدينة بدر، حيث تقع على طريق القاهرة - السويس، بإجمالى مساحة 33.8 ألف فدان.
ويتضمن المخطط الاستراتيجى للمدينة كافة الخدمات، التى ستتضمنها المدينة من مشروعات سكنية، وأنشطة صناعية، وخدمات ترفيهية، ومحاور ومناطق خضراء، والعديد من الاستعمالات الأخرى، وتستهدف المدينة استقطاب ما يقارب مليون نسمة بحلول عام 2032، وتحظى المدينة بميزة القرب من العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الحضارى الواعد.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات المعروضة لتغيير استخدامات الأراضى فى عدة محافظات، منها الموافقة من حيث المبدأ على طلب شركة إم أو تى للاستثمار والمشروعات التابعة لوزارة النقل تغيير الاستخدام لعدد 31 قطعة أرض من الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بعدد 13 محافظة للاستخدام "السكنى، والإدارى، والتجارى، والترفيهى"، فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بدراسة أفضل السبل لاستغلال الأصول المملوكة لكافة أجهزة الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها، مع الإشارة إلى أهمية مراعاة الاشتراطات والضوابط والأكواد الخاصة بالأنشطة المختلفة، وإعداد دراسة تفصيلية لكل قطعة أرض على حدة فى ضوء الاشتراطات والضوابط الواردة بالمخططات الاستراتيجية والدراسات البيئية.
كما تمت الموافقة على تغيير استخدام بعض الأراضى الأخرى فى عدد من المحافظات.
على جانب آخر، فقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على طلب محافظة قنا، بإعلان منطقة المعنا، ومنطقة نجع نصر الله، بالحميدات بمحافظة قنا، كمناطق إعادة تخطيط، فى إطار تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، والذى يهدف إلى دعم محافظة قنا لإعداد المخططات التفصيلية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمناطق الامتداد ومناطق إعادة التخطيط.
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