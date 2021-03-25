البطريرك إبراهيم إسحق يحتفل بعيد البشارة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الصلاة الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل الإيبارشية، والأب كيرلس تامر راعى الكنيسة ورئيس الدير، و لفيف من الأباء الكهنة رعاة كنائس الإسكندرية، والأب أسعد والأب يوحنا عادل مساعد الراعى.
ألقى غبطته كلمة العظة والتى بدأت بتهنئة الحضور، وجميع أهل الدير، حيث إن الدير هو مكان مبارك ومؤثر، وبالرغم من بعد المسافات التى تفرقنا ولكننا متحدون فى الصلاة الحقيقة النابعة من القلب.
كما أن عيد البشارة ليس مرتبط فقط بالعذراء، ولكنه ايضًا مرتبط بسر التجسد.
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