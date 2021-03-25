النشرة المرورية : زحام فى 26 يوليو وكورنيش العجوزة وسيولة بالنصر وروض الفرج

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، مساء اليوم الخميس، يكون لها طابع خاص، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية إيمان مختار، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى كورنيش الإسكندرية للقادم من مناطق بير مسعود ومتجه لمناطق خالد بن الوليد، وفى شارع جمال عبدالناصر عند منطقة المندرة، وبعض الأحجام بمنطقة فيكتور أمانويل للمتجه إلى كايروسيز مول ومحور أبو قير.

وتابع صابر أن محافظة الدقهلية تنحصر فيها الأحجام فى شارع جيهان بمدينة المنصورة، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الحكمة المتجه إلى طريق طنطا، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى ميدان المؤسسة للقادم من محطة مترو شبرا ومتجه للطريق الزراعى.

وأضاف صابر أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى المرج وأعلى الوراق وأعلى منزل الأوتوستراد للقادم من كارفور ومتجه لمناطق المنيب ودار السلام.

ونصح صابر فى محور 26 يوليو، بتجنب الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان، ويفضل سلوك محور روض الفرج، الذى يعمل بشكل مرضٍ وطبيعى فى هذا التوقيت.

ونوه على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تشهد بعض الأحجام فى شارع البحر الأعظم للقادم من مستشفى الرمد ومتجه لموقف المنيب، ناصحا بسلوك شارع ربيع الجيزى، مضيفا كذلك وجود بعض الأحجام فى كورنيش العجوزة للقادم من مستشفى الشرطة، ومتجه لميدان الكيت كات وإمبابة؛ بسبب أعمال التوسعة، ناصحا بسلوك كوبرى الدقى، أو شارع السودان.

ولفت إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كورنيش النيل للقادم من مناطق وسط المدينة ومتجه للمعادى، وكذلك القادم من المعادى وحلوان، ومتجه لوسط المدينة، واستخدام محور النصر الذى يكون أفضل حالا، مشيرا إلى وجود أحجام مرتفعة بكوبرى الحدائق للقادم من الفنجرى ومتجه لمناطق الزاوية، ناصحا باستخدام شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وألمح صابر بوجود بعض الأحجام فى مطلع كوبرى السيدة عائشة للقادم من حديقة الأزهر وصلاح سالم ومتجه لمجرى العيون، ناصحا بسلوك محور النصر.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب بكوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، مشيرا إلى باقى الحركة المرورية فى القاهرة متوسطة.