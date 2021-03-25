مفتى الجمهورية: مستعدون لتقديم أشكال الدعم الشرعى والإفتائى مع الإمارات

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، وما يسودها من محبة وإخاء وتعاون متبادل على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تشهد تقدمًا وازدهارًا.





وتوجه مفتى الجمهورية - خلال استقباله الدكتور حمد سعيد الشامسى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فى القاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائى بين دار الإفتاء ودولة الإمارات الشقيقة - بخالص العزاء إلى السفير، وإلى دولة الإمارات حكومة وشعبًا فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية بدولة الإمارات العربية الشقيقة، الذى وافته المنية صباح أمس الأربعاء.

وأكد المفتى - خلال اللقاء - أن الدار على استعداد كامل لتقديم أشكال التعاون فى مجال الإفتاء مع دولة الإمارات الشقيقة بما يشمله من أشكال الدعم الشرعى والإفتائى.

من جانبه أكد سفير الإمارات أن بلاده "حكومة وشعبًا" تكن كل الحب والتقدير ومشاعر الأخوة للشعب المصرى، وأن التعاون بين البلدين فى تطور دائم ومستمر خاصة خلال السنوات الأخيرة فى كافة المجالات والأصعدة.

كما أثنى على الدور الكبير الذى يقوم به فضيلة المفتى ودار الإفتاء المصرية فى نشر صحيح الدين، ومواجهة الفكر المتطرف الذى بات يهدد الجميع، وهو الأمر الذى نحتاج إليه فى هذا الوقت بالذات.