عاجل.. السيسى: نحرص على تعزيز التنسيق مع المجلس الرئاسى الليبى

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، كتب الرئيس السيسى: "شرفت اليوم باستقبال السيد محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، فى إطار حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسى الليبى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية".

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