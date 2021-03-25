وزيرة التضامن : السيدات ساهمن فى إحداث نقلة نوعية بالصعيد

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وعصام سعد محافظ أسيوط، حفلا لتكريم الأمهات المثاليات بمحافظة أسيوط لعام 2021، حيث تم تسليم الأمهات المثاليات جوائز عينية تقديرا لدورهن فى المجتمع.





وقالت القباج، إن سيدات الوجه القبلى عظيمات شاركن فى بناء المجتمع وساهمن فى إحداث نقلة كبيرة فى صعيد مصر.

وأضافت القباج، أن المرأة عليها مسئولية كبيرة، كما أنها تحظى بتقدير المجتمع المصرى، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى، تقدم كل الدعم للمرأة التى هى ليست نصف المجتمع فحسب، وإنما تشرف على بناء النصف الآخر.

وأوضحت القباج أن الدعم الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى لا يقتصر على برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" فقط، وإنما هناك حزمة من الخدمات والبرامج الشاملة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، والتى تهدف فى المقام الأول لتشجيع المرأة على المشاركة فى الانتاج والتمكين الاقتصادى، مشددة على أنه كلما كانت الأسرة أصغر كلما كانت التنمية أكبر، مؤكدة ان وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على الأسرة من منظور متكامل متعدد الأبعاد.

وقال عصام سعد محافظ أسيوط، إن وزارة التضامن الاجتماعى تعد شريكا رئيسيا وأساسيا لكل جهود التنمية فى محافظات الجمهورية بشكل عام ومحافظة أسيوط بالأخص، مشيرا الى أن وزارة التضامن الاجتماعى شريك فى كل مجالات التنمية التى تحدث على أرض أسيوط ولها دور كبير فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى المرحلة الاولى.

وأوضح سعد أن وزارة التضامن، سيكون لها دور كبير داخل محافظة أسيوط ضمن المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى، خاصة أن هناك سبعة مراكز لمحافظة أسيوط ضمن نطاق المشروع القومى.

وفى ختام الاحتفالية، قدم الدكتور عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار درع الهيئة لوزيرة التضامن الاجتماعى تقديرا لدورها وجهودها.