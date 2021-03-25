انت الان تتابع تفاصيل خبر مصلحة الضرائب: آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي نهاية مارس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - آخر قرار أصدر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية قال فيه أنه لا يوجد أي نية من قبل الجهة المختصة لمد فترة العمل على تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا وهذا القرار جاء للأشخاص الطبيعيين الذين يعملون في التمويل، كما أوضح في تصريحه أن مصلحة الضرائب دائمًا ما تكون قائمة على توعية الممولين حول الضرائب، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تقوم المصلحة بوضعها لكي تسهل على المواطن العادي تقديم تقريره الضريبي بشكل إلكتروني، وإليكم التصريحات.

تعليمات مصلحة الضرائب المصرية في الإقرار الضريبي



أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن جميع الممولين يجب أن يقوموا على الفور ويذهبون لتقديم الإقرارات الضريبية التي تخص أعمالهم. لأن التقديم سينتهى في آخر شهر مارس في يوم 31 منه، وحرص عبد القادر على التشديد أن مصلحة الضرائب لن تقوم بإعطاء أي مهلة لأي شخص كان، لأن المواعيد التي تم وضعها هي مواعيد قانونية. كما أنه قال أن الأشخاص الذين لن يقوموا بتقديم الإقرار الضريبي في الميعاد المحدد سوف يطبق عليه قانون العقوبات للإجراءات الضريبية 206 لعام 2020 حيث نص هذا القانون أن من يتخطى موعد الإقرار الضريبي عن شهرين سيتم وقع 3 آلاف جنيه كغرامة عليه وهذا كحد أدنى. لكن الغرامة كحد أقصى تصل إلى 50 ألف جنيه، لكن إذا تجاوز الشخص العادي مدة التأخير الشهرين سيقوم بدفع من 50 ألف إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى.

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مصلحة الضرائب المصرية

كما حرص رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب بالتكلم على أن المصلحة حرصت على توفير العديد من وسائل الدعم للممولين، وهذا الوسائل هي الآتي:

قامت المصلحة بتوفير السيارات الناقلة حتى تذهب إلى جميع المحافظات، لكي تعمل على دعم الممولين وتحثهم على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

حرصوا على وضع دعم فني في عدد 277 مأمورية، بالإضافة إلى وجود فروع تبع المصلحة عدد 29 فرع يعمل بتقنية الحاسب الآلي، بالإضافة إلى 20 مكتب تم إنشائه لإرشاد المواطنين حول تقنية حوسبة تعاملات مصلحة الضرائب الجديدة.

لم يتوقفوا عند هذ الأمر فقط بل راحوا يقيمون الكثير من الندوات عن بعد، التي تستطيع منها التعرف على فوائد الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى شرح الخطوات التي يجب أن تقوم باستخدامها حتى ترسل إقرارك الضريبي على الموقع بشكل صحيح.

كما أنهم عملوا على وضع رقم ساخن للاستفسار 16395، وتستطيع أن تقوم بسؤالهم بطريقة كتابية عبر البريد الإلكتروني التابع لهم [email protected]

في آخر المقال ننوه أنه يجب أن تقوموا بتقديم الإقرار الضريبي في نهاية الشهر الحالي، حتى لا تطبق عليكم العقوبات التي تم وضعها في الدستور المصري في العام الماضي.