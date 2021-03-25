صور.. وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمراكز التطعيم بلقاح كورونا 

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل بالمراكز الجديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بالمحافظة، فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.





وتم المرور على المركز المخصص بمستشفى السعديين المركزى، والمركز الطبى ببلبيس، تم خلالها متابعة تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان، من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وتأكد وكيل الوزارة من انتظام العمل على برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ على اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأنه تم تجهيز 6 مراكز طبية أخرى بالمحافظة، بخلاف مكتب صحة ثان الزقازيق، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، وهم "المركز الطبى ببلبيس، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبى بأبو حماد، ومركز الحى العاشر قطاع أ بالعاشر من رمضان، وقسم الحميات بمستشفى ههيا المركزى، ووحدة الفيروسات الكبدية سابقاً بمستشفى السعديين المركزى".

يذكر أن معالى وزيرة الصحة، وجهت بفتح موقع التسجيل الإلكترونى للقاح كورونا: www.egcovac.mohp.gov.eg

ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلى، ونقص المناعة، وغيرهم" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا.

وأضاف أنه جارى تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للجميع المواطنين بالفئة المستهدفة.

وبين أن لقاح فيروس كورونا والذى تم توفيره بمصر كأول دولة إفريقية، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه فى مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه فى عضلة الكتف على جرعتين، والذى أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم توفير اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتكون الأولوية فى توزيع اللقاح وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحى بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الفشل الكلوى، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكترونى لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335.