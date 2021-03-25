فيديو .. استمرار أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت فى وقت سابق أمس الأربعاء، أن السفينة البنمية العملاقة قد جنحت نتيجة سوء الأحوال الجوية بالكيلومتر 151، خلال عبورها قناة السويس، إحدى طرق الملاحة الأكثر استخداما فى العالم.

وتتولى لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تعويم السفينة، لضمان انتظام حركة الملاحة وفقًا لأعلى معايير الأمان والسلامة، وخدمة حركة التجارة العالمية.

وقال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع فى بيان إن عمليات إنقاذ السفينة التى جنحت الثلاثاء، تتمّ "بواسطة ثمانى قاطرات" تصل قوة شد أبرزها إلى 160 طنا، إذ "يتمّ الدفع من جانبى السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويمها".

ويبلغ وزن السفينة 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهى مملوكة لشركة الشحن التايوانية "Evergreen"، ومسجلة فى بنما.