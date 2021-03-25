الوطنية للصحافة تستنكر تجاوزات أستاذ بإعلام القاهرة

جدة - نرمين السيد - استنكرت الهيئة الوطنية للصحافة التجاوزات والاتهامات التى نشرها أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة تجاه الإعلاميين والصحفيين، والتى بلغت حد السباب دون أى وازع من قيم وأخلاق، تمثل السياج الواقى بين النقد الذى يهدف إلى الإصلاح والبناء، وبين كيل الاتهامات الباطلة التى تغذى الفتنة والفرقة.





وأكدت الهيئة أنه كان ينبغى على عضو هيئة التدريس فى كلية الإعلام الالتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامى التى يدعى بهتاناً غيابها عن المشهد الإعلامى المصرى. وأشارت الهيئة إلى قيامها باتخاذ جميع الإجراءات التى يكفلها القانون للحفاظ على كرامة العاملين بالمنظومة الإعلامية والصحفية، وأكدت فى الوقت نفسه على أن ما يشهده وطننا الحبيب من إنجازات كبيرة فى جميع المجالات والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الحميدة يستدعى إعلاء الصالح العام فوق أى مصالح شخصية مهما كانت دوافعها.

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