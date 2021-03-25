صور.. وزير الطيران : تربطنا بالسعودية علاقات تاريخية واستراتيجية 

جدة - نرمين السيد - التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمكتبه، اليوم الخميس، بالدكتور عصام سعد بن سعيد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران وسفير السعودية لدى مصر أسامة بن أحمد نقلى ولفيف من قيادات الوزارة.





ورحب عنبة بوزير الحج والعمرة السعودى، وأشار إلى قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة وعمقها التاريخى والاستراتيجى الكبير وذلك فى إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب. وبحثا الوزيران عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال النقل الجوى، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين وآلية التنسيق بينهما، كما أكد على أن قطاع الطيران المدنى المصرى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية التى تسهم بشكل كبير فى تطور وتقدم صناعة النقل الجوى فى مختلف مجالاته، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التعاون بما يحقق المصالح اقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور عصام سعد على عمق العلاقات السعودية المصرية مشيرا إلى أهمية عقد جلسة المشاورات فى ضوء المصالح المشتركة من خلال التنسيق المبكر وبحث كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثمنا ما شهده من تطور كبير داخل قطاع الطيران المدنى المصرى، كما أكد حرص الجانب السعودى على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والشراكة الفعالة مع وزارة الطيران المدنى المصرى وشركاتها التابعة بما يخدم الطرفين فى ومختلف المجالات الخاصة بصناعة النقل الجوى، وفى ختام اللقاء، أهدى الطيار محمد منار درع الوزارة إلى الدكتور عصام سعد وزير الحج والعمرة.

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