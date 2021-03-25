عاجل.. السيسى يوجه بالتوسع فى تعميم نظم الميكنة للخدمات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2021/2022".

وقد استعرضت وزيرة التخطيط خطة التنمية المستدامة التى ترتكز على الالتزام الدقيق بتنفيذ مبادرات السيد الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدى لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

كما تم عرض التوجهات العامة للخطة، والتى تشمل منح أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، كالصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.

كما اطلع الرئيس على أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2021، والتى تضمنت تعزيز دور الإنفاق العام فى الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية التى تهدف إلى المساهمة فى ضبط النمو السكانى من خلال خفض معدل الإنجاب، ومبادرات صحة المرأة التى تغطى حوالى 30 مليون سيدة، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، فضلاً عن تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، عبر زيادة قدرة المنشآت الصحية، فضلاً عن التوسع فى جهود ميكنة الخدمات، بالإضافة إلى التوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، بما فيها عبر المستشفيات الجامعية، وكذا التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، إلى جانب التوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية فى كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، وربط منظومة التعليم الفنى بسوق العمل والتوسع فى الجامعات التكنولوجية.

وقد وجه الرئيس بالتوسع فى تطبيق وتعميم نظم الميكنة والتحديث الإليكترونى لكافة منظومة الخدمات الحكومية استغلالاً للجهود الحالية لتطوير الريف المصرى فى اطار مبادرة حياة كريمة، خاصةً فى المجالات الحيوية مثل الخدمات الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية.

كما وجه الرئيس بالتوسع فى مشروع تبطين وتأهيل الترع، وتوفير الموارد الإضافية اللازمة لهذا الغرض، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة، نظراً لمردوده البيئى والاقتصادى للمشروع ومساهمته فى توفير مياه الرى وزيادة الإنتاجية الزراعية.