السيسي: شرفت باستقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى مصر. وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صفحاته الرسمية: «شرفت اليوم باستقبال السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في إطار حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسي الليبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

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