رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الخبراء والمتخصصين أعضاء المجلس.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على المخطط الإستراتيجي العام لـمدينة "حدائق العاصمة" التي تعد امتداداً عمرانياً لمدينة بدر، حيث تقع على طريق القاهرة / السويس، بإجمالي مساحة 33.8 ألف فدان، ويتضمن المخطط الإستراتيجي للمدينة كافة الخدمات، التي ستتضمنها المدينة من مشروعات سكنية، وأنشطة صناعية، وخدمات ترفيهية، ومحاور ومناطق خضراء، والعديد من الإستعمالات الأخرى، وتستهدف المدينة استقطاب ما يقارب مليون نسمة بحلول عام 2032، وتحظى المدينة بميزة القرب من العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الحضاري الواعد.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات المعروضة لتغيير استخدامات الأراضي في عدة محافظات، منها الموافقة من حيث المبدأ على طلب شركة إم أو تي للاستثمار والمشروعات التابعة لوزارة النقل تغيير الاستخدام لعدد 31 قطعة أرض من الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بعدد 13 محافظة للاستخدام (السكني، والإداري، والتجاري، والترفيهي)، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بدراسة أفضل السبل لاستغلال الأصول المملوكة لكافة أجهزة الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك مع الإشارة إلى أهمية مراعاة الاشتراطات والضوابط والأكواد الخاصة بالأنشطة المختلفة، وإعداد دراسة تفصيلية لكل قطعة أرض على حدة في ضوء الاشتراطات والضوابط الواردة بالمخططات الاستراتيجية والدراسات البيئية.

كما تمت الموافقة على تغيير استخدام بعض الأراضي الأخرى في عدد من المحافظات.

على جانب آخر، فقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على طلب محافظة قنا، باعلان منطقة المعنا، ومنطقة نجع نصر الله، بالحميدات بمحافظة قنا، كمناطق إعادة تخطيط، وذلك في إطار تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، والذي يهدف الى دعم محافظة قنا لاعداد المخططات التفصيلية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمناطق الإمتداد ومناطق إعادة التخطيط.