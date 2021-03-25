قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مضيفا أن الإعلام هو مرآة تعكس ما يدور فى المجتمع بمصداقية وحيادية.
وأضاف كرم جبر فى مقدمة التقرير السنوى للمجلس الأعلى للإعلام، أن الإعلام يلعب دورا كبيرا فى رفع درجة الوعى الصحيح لدى الجمهور.
وأشار الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الصحافة ومؤسساتها باقية ولن تنهار وأنها الحارس الأمين على القضايا القومية، موضحًا أن المجلس ناقش المشكلات التى تواجه الإعلام، وتم وضع الحلول لها من أجل العمل على تطوير الإعلام والصحافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرم جبر: الإعلام يلعب دورا كبيرا فى رفع درجة الوعى الصحيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.