كرم جبر: الإعلام يلعب دورا كبيرا فى رفع درجة الوعى الصحيح

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مضيفا أن الإعلام هو مرآة تعكس ما يدور فى المجتمع بمصداقية وحيادية.

وأضاف كرم جبر فى مقدمة التقرير السنوى للمجلس الأعلى للإعلام، أن الإعلام يلعب دورا كبيرا فى رفع درجة الوعى الصحيح لدى الجمهور.

وأشار الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الصحافة ومؤسساتها باقية ولن تنهار وأنها الحارس الأمين على القضايا القومية، موضحًا أن المجلس ناقش المشكلات التى تواجه الإعلام، وتم وضع الحلول لها من أجل العمل على تطوير الإعلام والصحافة.