«الوطنية للصحافة» تستنكر تجاوزات أستاذ إعلام تجاه الصحفيين والإعلاميين

تستنكر الهيئة الوطنية للصحافة التجاوزات والاتهامات التي نشرها أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة تجاه الإعلاميين والصحفيين والتي بلغت حد السباب دون أي وازع من قيم وأخلاق تمثل السياج الواقي بين النقد الذي يهدف إلي الإصلاح والبناء وبين كيل الاتهامات الباطلة التي تغذي الفتنة والفرقة.
وتؤكد الهيئة أنه كان ينبغي على عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام الالتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التي يدعي بهتاناً غيابها عن المشهد الإعلامي المصري.
وتشير الهيئة الوطنية للصحافة إلي قيامها باتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون للحفاظ علي كرامة العاملين بالمنظومة الإعلامية والصحفية، وتؤكد في الوقت نفسه على أن ما يشهده وطننا الحبيب من إنجازات كبيرة في جميع المجالات والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الحميدة يستدعي إعلاء الصالح العام فوق أي مصالح شخصية مهما كانت دوافعها.
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