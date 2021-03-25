فيديو.. المنفى لـ السيسى: دائما نتطلع لدور مصر فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - قال محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبيى، إن الليبين يتطلعون دائما إلى دور مصر فى ليبيا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى على حفاوة الاستقبال.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، اليوم الخميس، محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السيد عبد الله اللافى نائب المجلس الرئاسى الليبى، وعماد الطرابلسى رئيس جهاز المخابرات العامة الليبى المكلف، وطارق الحويج القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة. وأوضح المنفى: "نحن سعداء جدا بحسن الاستقبال، ومصر شقيقة كبرى، دائما نتطلع لدورها فى ليبيا، هو دورها القديم والجديد وفى كل وقت، شاكرين لكم حسن الاستقبال وشاكرين الشعب المصرى وكبار رجال الحكومة على حفاوة الاستقبال". وتابع: "بالتأكيد سوف يكون تواصلنا مستمر، شكرا سيادة الرئيس".

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