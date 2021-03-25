فيديو.. الرئيس السيسى لـ المنفى: نتطلع إلى زيارة ليبيا فى أقرب وقت 

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تعول على قدرة المجلس الرئاسى والحكومة على تحمل المسئولية التاريخية لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية وصولا إلى عقد الانتخابات الوطنية.





وأوضح الرئيس السيسى: "اسمحولى باسمى وباسم الشعب المصرى أوجه لكم التهنئة على قيادة المجلس الرئاسى وأتمنى لكم كل التوفيق، وأيضا أهنيكم على تشكيل الحكومة، وتأكدوا إن مصر إلى جانب الاستقرار وأمن وسلامة ليبيا، وليست لنا أى مصلحة فى ليبيا غير إننا نرى ليبيا المستقرة، ليبيا الموحدة، ليبيا المتطورة".

وتابع الرئيس: "نقف إلى جانبكم، ومستعدين لتحقيق هذا الهدف، وهو وحدة الأراضى الليبية، والدولة الليبية المستقرة، بعيدا عن التدخل الأجنبى، بعيدا عن وجود مقاتلين والمرتزقة اللى موجودين على الأراضى الليبية".

وبين الرئيس السيسى: "أى موضوعات للتعاون ثقوا أن مصر ستقوم بالتعاون الكامل، بدون أى هدف غير المصلحة الليبية، مصلحة مصر فى مصلحة ليبيا، أمن مصر فى أمن ليبيا، استقرار مصر فى استقرار ليبيا، فاطمئن لهذا الأمر ودعمنا الكامل لكم".

وواصل الرئيس السيسى فى كلمته: "وأرجوا من حضراتكم تبلغوا باسمى وباسم كل المصريين التحية للشعب الليبى الموحد المستقر، وإحنا نتطلع إلى اليوم اللى إحنا نزور فيه ليبيا فى أقرب وقت، وهيسعدنا جدا إننا ننزل فى طرابلس مع أشقائنا فى ليبيا، نراهم ويرونا، كل الدعم من مصر لليبيا بلا قيد، ونتمنى لكم التوفيق، مهمة صعبة، لكن أنتم رجال لها".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السيد عبد الله اللافى نائب المجلس الرئاسى الليبى، وعماد الطرابلسى رئيس جهاز المخابرات العامة الليبى المكلف، وطارق الحويج القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى رحب بالسيد المنفى فى أول زيارة له إلى بلده الثانى مصر عقب توليه منصب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، مؤكدا دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا الشقيقة فى كل المجالات وفى جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق معها خلال الفترة الحالية.