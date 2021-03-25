القومى للمرأة يقدم بلاغًا للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس القومى للمرأة، أنه تلقى شكوى اليوم الخميس، من إحدى الاعلاميات تفيد بنشر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، مقالاً على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وقد حمل المقال إهانات وتشهير بالشاكية، مما يشكل جريمة طبقاً لقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات.





وأضاف بيان القومى للمرأة: ترتب على هذا النشر أضرارا بالغة فيما تضمنه من عبارات تشكل جريمة سب وقذف، يترتب عليها أضرار جسيمة بسمعة الشاكية، وتنعكس آثارها على عملها، وتنتهك حرمة حياتها الخاصة وخصوصيتها وتتضمن نشر معلومات من شأنها المساس باعتبارها وشرفها. وندد المجلس القومى للمرأة واستنكر كل ما جاء فى المقال من اتهامات وتشهير بالشاكية، ويلحق الضرر والأذى النفسى والمعنوى بها وبأسرتها، بالإضافة إلى التأثير على عملها ومستقبلها المهنى. وأكد المجلس القومى للمرأة تقديم كافة الدعم والمساندة القانونية اللازمة للشاكية، وتقديمه بلاغ للنائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية حقوقها وفقا لما جاء بالدستور المصرى والقانون.

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