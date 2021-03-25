صور.. عصام خليل يترشح على منصب رئيس حزب المصريين الأحرار لفترة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأرفق خليل مع نموذج الترشح تأييد نسبة تتجاوز 50% من إجمالى أعضاء المؤتمر العام، إعمالاً بنص اللائحة الداخلية لتأييد 5% من أعضاء الجمعية العمومية.

ووسط ترحيب كبير استقبل قيادات الحزب وصول "خليل" إلى المقر الرئيسى فى العروبة وتقديم أوراق الترشح، وكان العشرات وقعوا على نموذج تأييد وتجديد الثقة فى رئيس الحزب فى انتخابات 2021.

ومن المقرر أن تعلن الجداول النهائية للمرشحين على مقعد رئيس الحزب، والهيئة العليا الإثنين المقبل ويعقبها الصمت الانتخابى، على أن يعقد المؤتمر العام الأربعاء المقبل بمقر الحزب الرئيسى الكائن بـ 140 شارع العروبة – قسم النزهة – محافظة القاهرة، فى تمام الساعة الخامسة مساء، والمتضمنة انتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا للحزب.