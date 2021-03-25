الأوقاف والتموين توقعان بروتوكول لتوفير 600 مليون طن لحوم لصكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، برتوكول لتوفير 600 طن للحوم الأضاحى، والصدقات المشفاة، المغلفة والمجمدة داخل كراتين للمحافظات التى تحددها وزارة الأوقاف.





وخلال كلمته أثناء توقيع البروتوكول أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع البروتوكول هذا العام جاء مبكرأ بهدف التخطيط الجيد والمنضبط عند التوزيع، وأشار إلى أن العقد يشمل توفير 600 طن لحوم لصكوك الأضاحى كمرحلة أولى.

وأكد المصيلحى أن العام الماضى وفرت وزارة التموين لوزارة الأوقاف 1.200 طن لحوم، لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا ضمن صكوك الأضاحى.

وأضاف المصيلحى أن اللحوم التى ستوفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، سوف تكون خالية من العظام، والدهون بها لا تزيد عن 7%، مشيرا إلى أن تلك اللحوم تقوم شركتى الجملة "العامة والمصرية" بتوصيلها إلى الأماكن المستهدف، توزيع لحوم صكوك الأضاحى بها.

من جانبة أثنى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على التعاون البناء مع وزارة التموين فى توفير لحوم الأضاحى بجودة عالية، "واصفا إياه بـأنه نموذج للعمل الإنسانى المتكامل، والمنضبط الذى يدرس "للتعاون بين الوزارتين فى تلبية كل احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا.

وأكد جمعة، أن صك الاضحية هذا العام سوف يصل إلى ألفى جنيها، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سيوفر أكثر من 20 كيلو من اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا، مشددأ على أنه لا يوجد أى مصروفات إدارية أو مكافات أو مصروفات إعلانية تصرف من أموال المتبرعين لصكوك الأضاحى، ولكن تتحملها وزارة الأوقاف.