جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، يرافقها عصام سعد، محافظ أسيوط والدكتورة منال عوض محافظ دمياط معرض "ديارنا الأثاث الدمياطى"، وذلك بمشاركة الجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث بدمياط والذى يقام فى محافظة أسيوط لمدة 15 يومًا.





ويوجد بداخل المعرض منتجات 40 عارضًا من 7 جمعيات تعاونية إنتاجية للأثاث بدمياط، وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام على مساحة 2300 متر على ملاعب نادى الواى بأسيوط.

وتفقدت القباج وسعد وعوض أروقة المعرض، كما تحدثت مع العارضين الذين استعرضوا طريقة صناعة منتجاتهم باستخدام أحدث الأساليب، وأبدت الوزيرة فى هذا الإطار إعجابها بالمنتجات وجودتها، مؤكدة أنها تشجع إقامة مثل هذه المعارض للجمعيات التعاونية الإنتاجية فى مختلف المحافظات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للأثاث الدمياطى بأسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.