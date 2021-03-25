قيادية بمستقبل وطن : القيادة السياسية تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا 

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن مسألة تمكين المرأة اقتصاديا وأن يكون لها فرص شئ محمود للغاية، مضيفة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تتمحور حول كيفية مساعدة السيدات اقتصاديا خصوصًا فى الريف والمناطق الفقيرة أو العشوائية التى يتم تطويرها.





وأوضحت نورا فى بيانها، اليوم الخميس، أن رفع مستوى المعيشة للمرأة ومنحها الأدوات التى تساهم فى ذلك، سينعكس على الأسرة بالكامل، مؤكدة على أن هناك العديد من المبادرات الموجهة للمرأة المعيلة وتقييم الاحتياجات للأسر الريفية والمشروعات التى ستعمل بها السيدات من استخدام القروض ورفع الوعى المالى وتشجيعهم على ذلك والبدء فى مشروعاتهم، وهذا مجهود مهم لجهاز تنمية المشروعات، فرفع وعى المرأة سيساعد فى دعمها اقتصاديا.

وذكرت أن توجيه البنك المركزى المصرى بعدم التمييز بين الجنسين فى التمويل المالى والقروض نقطة مهمة، حيث إن التمييز فى القروض له بعدين الأول خاص بالجهة المانحة للقرض والآخر خاص بالمرأة نفسها الموجودة فى القرية وكيفية مخاطبة البنوك للمرأة فى تلك المناطق بهذه الحزم الموجه لها، وهناك بعد ثقافى خاص بأن المرأة عندما تحصل على القرض فلابد أن تكون هناك معرفة فى كيفية تشغيله وإدارته بشكل ناجح ويكون لها دور فى التنمية الاقتصادية وهذا يحتاج وعى وتغيير للثقافة ويجب ألا يكون هناك تمييز ناتج عن البعد الثقافى.

وتابعت:"أن المرأة المصرية استطاعت رفع أفقها واقتحام مجالات كانت تقتصر على الرجال من بينها الميكانيكا، والجزارة وقيادة التاكسى، وهذا بسبب الاحتياج الاقتصادى، والسيدات تحدت العديد من القيود، وهدفنا هو تنمية الاقتصاد المصرى وتحقيق النمو".

واستكملت:" أن دعم المرأة من القيادة السياسية جاء فى شكل تمكينها اقتصاديا وتمثيلها فى المجالس النيابية وغيره، وأخيرا دعم الغارمات، التى تتورط فى الديون وليس لديها حرفة أو مهارات كافية، وهناك الكثير من الغارمات تم إعفاءهم ويجب أن ندربهم على العمل وهذا له بعد اقتصادى واجتماعى مهم، فنجب أن نحميهم ونوجهم للطريق الصحيح ونقدم لهم مساعدات مثل القروض، فحماية وتمكين المرأة اقتصاديا هو حماية وتمكين للأسرة بالكامل".