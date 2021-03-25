«القومي للمرأة» يتقدم ببلاغ ضد أحد أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة

تقدم المجلس القومي للمرأة، ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، على خلفية تلقيه شكوى من إحدى الإعلاميات تفيد بنشر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقالاً على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقد حمل المقال إهانات وتشهير بالشاكية، ما يشكل جريمة طبقاً لقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات.

وقال المجلس، في بيان له: تلقى المجلس القومي للمرأة اليوم شكوى من احدى الاعلاميات تفيد بنشر أحد اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقالاً على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وقد حمل المقال إهانات وتشهير بالشاكية، مما يشكل جريمة طبقاً لقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات، فضلا عما ترتب على هذا النشر من اضرار بالغة فيما تضمنه من عبارات تشكل جريمة سب وقذف يترتب عليها اضرار جسيمة بسمعة الشاكية، و تنعكس آثارها على عملها، وتنتهك حرمة حياتها الخاصة وخصوصيتها وتتضمن نشر معلومات من شأنها المساس باعتبارها وشرفها.

وتابع: ويندد المجلس القومي للمرأة ويستنكر كل ما جاء في المقال من اتهامات وتشهير بالشاكية، ويلحق الضرر والأذى النفسي والمعنوى بها وبأسرتها ، بالاضافة الى التاثير على عملها ومستقبلها المهنى. ويؤكد المجلس القومى للمرأة تقديم كافة الدعم والمساندة القانونية اللازمة للشاكية، وتقديمه بلاغ للنائب العام لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وفقا لما جاء بالدستور المصرى والقانون.