انت الان تتابع تفاصيل خبر لحجز شقة من التمويل العقاري لمحدودي الدخل.. الإسكان تعلن عن قنوات جديدة للتواصل معها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن قنوات رسمية للتواصل بين إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي والراغبين في الحصول على وحدات سكنية، لمساعدة محدودي الدخل في حجز وحدة سكنية والحصول على عقار لهم في مبادرة دعم التمويل العقاري التي أعلن عنها الصندوق سابقاً.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الراغبين في الحصول على وحدة سكنية يحصلون من خلال القنوات الرسمية التي أعلن عنها على كل الأخبار الجديدة عن إسكان محدودي الدخل على شقة ضمن الوحدات التي تطرحها الوزارة، وضعت الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان باركود للتواصل على الصفة الرسمية للصندوق، وكذلك باركود للتواصل مع الصندوق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وباركود آخر خاص بالموقع الرسمي للصندوق، وآخر للتواصل على صفحة الصندوق على يوتيوب.

وفي الوقت ذاته، أكد الصندوق أنه أطلق حملات ضبط قضائي في بعض المناطق لمراقبة الوحدات السكنية التي تصرف أصحابها فيها سواء بالبيع أو الإيجار، خلافًا لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد رقم 93 لعام 2018، وأنة قد تم إصدار محاضر بحق المخالفين وعرضها على النيابة العامة للتحقيق فيها، وقالت إن إجمالي عدد البلاغات قد وصل حوالي 1325 بلاغ، خلال الفترة الماضية من 1 يوليو 2020 إلى 28 فبراير 2021.

وكانت صرحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، إنه لا يجوز التصرف في الشقة التي يتم استلامها في إطار مبادرة التمويل العقاري المقدمة من الصندوق، أو تركها للأبناء لأن ذلك يعطل موارد الدولة وأصولها، مضيفًا: “عندما يكبر ابنك سوف يجد إعلانات لوحدات سكنية تلبي احتياجاته مستقبلاً”.