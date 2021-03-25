صور| 5 قرارات عاجلة لمحافظ الإسكندرية بعد انهيار عقار محرم بك

جدة - نرمين السيد - وتضمنت القرارات تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقار وعمل تقرير نهائى لتحديد موقفه، فضلا عن الإزالة الفورية للأجزاء الخطرة منه.

ووجه المحافظ خلال تفقده العقار، بفصل جميع المرافق عن العقار المنهار، والإخلاء الفورى للعقار من السكان دون المنقولات، وذلك كإجراء احترازى، حفاظاً على سلامتهم.

وقرر الشريف رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

كان شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة غربال بحي وسط الإسكندرية.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضى و3 طوابق علوية، بناء قديم، وانهيار سقف الطابق الثالث حتى سطح الأرض، وجرى فرض كردون أمنى وجارى رفع الأنقاض.