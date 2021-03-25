جدة - نرمين السيد - زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، يرافقها عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط نادى الواى، وذلك بحضور عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ.





وتابعت الوزيرة عددا من العروض الرياضية لفرق الكاراتيه والجودو، والمصارعة الرومانية، وفريق الكرة الطائرة بنات لذوى الاحتياجات الخاصة بالنادى. وحرصت القباج على التقاط الصور التذكارية مع فرق النادى المختلفة، مشيدة بالمستوى الراقى الذى يتميز به اللاعبون وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق البطولات على مستوى المحافظة والجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزيرة التضامن تزور نادى الواى بأسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.