انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قد طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، والتي تتمثل في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، العديد من الوحدات السكنية، وينتظر الكثير من المتقدمين لحجز وحداتهم وعن نتائج الفرز.

وفي السطور القادمة، تعرض «مصر فايف» الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى 2021 الإعلان 14.

تابع.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي:

– أولًا: يجب الدخول على رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط هنا.

– ثانيًا: اختيار خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، بعد إتمام تسجيل الدخول.

– ثالثًا: إدخال في الخانة المخصصة لذلك الرقم المكون من 14 رقم، للمستعلم عن الوحدة السكنية.

– رابعًا: الضغط على خيار تسجيل الدخول ليظهر أمامك نتيجة الفرز، سواء ينطبق عليك الشروط، أو غير ذلك.

في حالة مطابقة الشروط والضوابط، يلتزم المتقدم بمواعيد دفع الأقساط الربع سنوية المحددة للشقة، على أن يكون ذلك بداية من أول الشهر المقبل.

أما فى حالة غير منطبق الشروط والضوابط، يكون أمامك خيارين- تقديم تظلم، وعلى ذلك يتم معرفة سبب عدم المطابقة، ويسعى إلي حلها إن سمح الأمر، أو أن يقوم بسحب مقدم الحجز الذي تم دفعه مسبقاً، والتقديم فى إعلان لاحق للإسكان الاجتماعي.

وجدير بالذكر أنه يتم تسليم الوحدات السكنية للعملاء الفائزين بها، والذي يمكنك خلال مدة لا تتعدب 3 سنوات من موعد إعلان النتائج.