صور.. جهود مكثفة استعدادا للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية 

جدة - نرمين السيد - كثفت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، جهودها استعدادًا لتنفيذ الحملة القومية لتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال، والتى من المقرر بدء فاعليتها بمحافظة الشرقية الأسبوع المقبل، والتى تستمر لمدة 4 أيام، خلال الفترة من 28 وحتى 31 مارس الجارى.





وعقدت الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة بالحملة، بالإضافة إلى الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، وتجهيز أماكن التطعيم بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، وتنفيذ الحملات الدعائية اللازمة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية. وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الحملة تستهدف تطعيم مليون و217 ألف و 47 طفلًا من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال، ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالمحافظة، وذلك من خلال 2435 فريق طبى مدرب للقيام بتنفيذ الحملة، بواقع 498 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1937 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى 1855 فريق بالريف، و580 فريق بالحضر. وذكر مسعود أن الفرق تعمل وفق خطة عمل محددة يتم التدريب عليها، كما سيتم التطعيم من منزل لمنزل من خلال الفرق المتحركة، وتم التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة، مشيرًا إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ ٥ مساءً، مؤكداً بأن التطعيم أمن وبالمجان.

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