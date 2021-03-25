الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: طقس بارد حتى أول أبريل  

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه بتداء من غد الجمعة يسود طقس بارد على كل المحافظات بالإضافة إلى سقوط أمطار على المحافظات الساحلية، وتنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 19 درجة على القاهرة والجيزة و16 درجة على الإسكندرية والسواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود انخفاض الحرارة حتى أول أبريل المقبل، حيث تبدأ الحرارة في الارتفاع التدرجي المناسب لذلك الوقت من السنة، ومع بداية شهر أبريل يبدأ معه فصل الربيع.

كما تشهد بعض المحافظات أمطارا غدا الجمعة تكون خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وناشد مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، في تصريحات له، المواطنين بعدم تخفيف الملابس والحرص على ارتداء الملابس الثقيلة مرة أخرى، لأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظا يقترب من 8 إلى 10 درجات مئوية عما كانت عليه يوم الثلاثاء.

ولفت إلى أن هذا الطقس والتقلبات الجوية يعد من السمات المهمة لفصل الربيع، مشيرا إلى فصل الربيع به أعلى درجة حرارة تسجلها مصر، بينما نسب الرطوبة في الصيف تكون أعلى وتصل لـ 90%.