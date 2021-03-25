التحريات الأمنية تنفي ادعاء محامي باحتجازه داخل مركز الدلنجات

قال مصدر أمني، إنه بالنسبة لما تم تداوله على الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن ادعاء أحد الأشخاص «محامى»، مقيم بالدلنجات بالبحيرة، بقيام مأمور مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة باحتجازه بديوان المركز دون وجه حق.
وأضاف المصدر: بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ من المذكور وشقيقه بقيام (شقيقين - مقيمين بذات المنطقة) بالتعدى على شقيقه بالسب والشتم بسبب خلافات مالية بينهما.. وباستدعاء المشكو فى حقهم حضر أحدهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، واتهم المحامى وشقيقه بالنصب عليهما وتحصلهما منهما على مبالغ مالية عقب إيهامهما بمقدرتهما على إيجاد وظيفة لكل منهما فى مجال المقاولات وعدم وفائهما بذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. والعرض على النيابة العامة.
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