هدية التأهل لأمم إفريقيا.. 200 ألف جنيه لكل لاعب بالمنتخب

يحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة قدرها 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 اليوم فى الجولة الخامسة من التصفيات.
وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.
وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.
ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.
بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد.
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