رئيس مجلس النواب يعزى الشيخ محمد بن راشد فى وفاة شقيقه

جدة - نرمين السيد - أرسل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبى، فى وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.





وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى فى نص البرقية: "تلقينا بمزيد من الحزن والأسى نبأ وفاة شقيقكم سمو الشيخ حمدان بن ‏راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى ووزير المالية، رحمه الله رحمة واسعة وطيب ‏ثراه، بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات الخالدة، ستعطر ذكراه وتجعلها ‏ماثلة فى الأفئدة والأذهان". وأكد جبالى أن شعب مصر الذى تربطه بأشقائه فى الإمارات العربية أواصر القربى والرحم ‏الذى أمر الله به أن يوصل ليشاطركم وشعب بلدكم الشقيق الأحزان فى هذا ‏المصاب الجلل.‏ وأردف المستشار الدكتور حنفى جبالى: "باسمى واسم أعضاء مجلس النواب نتقدم إليكم بخالص العزاء والمواساة، ‏داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح ‏جناته، وأن يلهمكم وشعب الإمارات صبر المؤمنين".

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