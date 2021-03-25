جبالى يعزى رئيس المجلس الوطنى الاتحادى للإمارات فى وفاة حمدان بن راشد

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة‏، فى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية.





وجاء نص البرقية كالآتى: ‏

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى"

صدق الله العظيم

بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم وإلى شعب الإمارات ‏الشقيق وقيادته، الذى تربطنا وإياه وشائج الرحم والتواصل، وفاة المغفور له بإذن الله ‏سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى، ووزير المالية، الذى انتقل ‏إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات فى خدمة الوطن والمواطنين.‏

وإننا فى مصر لمحزونون لوفاة هذه القامة العربية الشامخة، وإذ نشاطركم ‏الأحزان فى هذا المصاب الجلل، نرجو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وإن ‏ينزله منازل الصديقين والشهداء، وأن يلهمكم وشعب الإمارات الشقيق وقيادته صبر ‏المؤمنين.‏

‏"إنا لله وإنا إليه راجعون" ‏