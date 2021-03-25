وجاء نص البرقية كالآتى:
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى"
صدق الله العظيم
بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم وإلى شعب الإمارات الشقيق وقيادته، الذى تربطنا وإياه وشائج الرحم والتواصل، وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى، ووزير المالية، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات فى خدمة الوطن والمواطنين.
وإننا فى مصر لمحزونون لوفاة هذه القامة العربية الشامخة، وإذ نشاطركم الأحزان فى هذا المصاب الجلل، نرجو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وإن ينزله منازل الصديقين والشهداء، وأن يلهمكم وشعب الإمارات الشقيق وقيادته صبر المؤمنين.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جبالى يعزى رئيس المجلس الوطنى الاتحادى للإمارات فى وفاة حمدان بن راشد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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