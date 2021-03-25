الوطنية للإعلام ردا على أستاذ جامعة القاهرة: الإعلام هو من قاد حركة التنوير

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، إنها تابعت الإهانات البالغة، جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ويهاجم فيها الإعلام المصرى والاعلاميين بصورة غير لائقة.





وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام على عدة أمور: الإعلام المصرى هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وبرسالته الإعلامية شكل وجدان الأمة بإبداعاته وتراثه الفنى والثقافى الفريد ولا يزال يشكل قوة ناعمة مؤثرة فى عقل ووجدان المشاهد المصرى والعربى.

كما عبر الإعلام المصرى بصدق عن طموحات وآمال المواطنين، من خلال محتوى إعلامى متميز ومتوازن يحافظ على ثوابت الوطن وتماسك وحدته ولم يتخلى عن حريته المسئوله التى تراعى الأمن القومى.

وأشارت الهيئة إلى أن الإعلام المصرى هو من قدم الجرعة التثقيفية من خلال برامج متخصصة، وأنتج أعمال درامية رسخت القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة وأسهمت فى تعزيز بناء الشخصية المصرية وجسدت بطولات وتضحيات رجال الجيش والشرطة فى دحر الإرهاب.

وتابعت: الاعلام المصرى هو من قدم برامج متنوعة لكافة الأعمار ومختلف الأذواق والتف لمشاهدتها الملايين من محبى وعشاق برامج التليفزيون المصرى فى مصر والعالم العربى وحققت تلك البرامج والأعمال نجاحات أسهمت بقوة فى معالجة العديد من القضايا والمشاكل المجتمعية.

وبينت الهيئة أن تشكيل وجدان وفكر وضمير الأمه وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية من حب الوطن والانتماء له وتنوير العقول وتشكيل الوعى جميعها أهداف تحققت من خلال الإعلام المصرى والقائمين عليه الذين يعملون فى إطار مهنى وقيمى.

ولفتت إلى أن الإعلام المصرى يمتلك مقومات وإمكانيات عظيمة وخبرات مهنية متميزة أجلسته على عرش ريادة الإعلام فى الوطن العربى لسنوات عديدة ولايزال ينافس بقوة بأبنائه المهنيين، الذين يحظون بثقة المشاهدين لمصداقيتهم ومهنيتهم والتزامهم بالأكواد المهنية وضوابط ومحددات مهنة الإعلام ويتصدون بكل قوة للإعلام المضاد الذى ينشر أكاذيب وشائعات تستهدف النيل من استقرار الوطن.

كما تؤكد الوطنية للإعلام على الدور التنويرى للإعلام فى المجتمع والدعوة لوحدة وتماسك الجبهة الداخلية وتعاون كافة مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة التحديات التى تواجه وطننا الحبيب والسير بخطى ثابتة على طريق الإصلاح والتحديث وتجويد المحتوى الإعلامى والشكل ومواكبة مستجدات العصر.

وأخيرا تؤكد الوطنية للإعلام أنها لا تلتفت للآراء الغير مدروسة وعن جهل والمثبطة للهمم وتدرك جيداً أن المرحلة الحالية التى يشهدها الوطن من تحديات جسام وتهديدات تتطلب تماسك ووحدة الجميع، ولكنها إرتأت أن توضح بعض من الأمور حول دور الإعلام المصرى فى المجتمع الذى لا يزايد عليه وترفض بشدة أن تكون حرية الرأى والتعبير ذريعة لسب وقذف الإعلام المصرى برمته والزملاء وبأسمائهم.

وتساءلت الهيئة: من غير المفهوم أنه فى هذا التوقيت يوفر البعض بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة التى تمثل جرائم اعتداء على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات وخرجت عن كافة قيم مجتمعنا المصرى الأصيل.