شركة إنقاذ هولندية تشيد بإجراءات هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع فريق عمل الشركة الهولندية، اليوم الخميس، مع لجنة إدارة الأزمات بالهيئة، لمناقشة سبل تعويم السفينة، وطرح السيناريوهات المقترحة، حيث من المقرر أن تقوم الشركة الهولندية بتقديم الاستشارات الفنية للهيئة والمتعلقة بإجراءات تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، على أن يتم التعامل من خلال الوحدات البحرية الخاصة بالهيئة.

من جانبها، قالت هيئة قناه السويس فى بيان صدر اليوم، أن ذلك يأتى تتويجا للتواصل والتنسيق المستمر بين هيئة القناة والخط الملاحى EVER GREEN المالك للسفينة فى إطار جهود حل الأزمة وتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة مرة أخرى بالقناة.

تجدر الإشارة إلى أنه يجرى العمل على القيام بأعمال التكريك بمحيط السفينة بواسطة كراكتين من كراكات الهيئة، وهما الكراكة مشهور، والكراكة "العاشر من رمضان"، فضلًا عن جهود تسهيل عملية التعويم بإزالة الرمال المحتجزة عند مقدمة سفينة من خلال أربعة حفارات أرضية، كما شملت جهود التعويم، القيام بأعمال الشد والدفع للسفينة بواسطة 9 قاطرات عملاقة فى مقدمتهم القاطرتين "بركة1" وعزت عادل بقوة شد 160 طنًا لكل منهما.