«الإعلاميين» تعلن ملاحقة عضو بهيئة تدريس جامعة القاهرة «أساء للإعلام»

أكد مجلس نقابة الإعلاميين أنه تابع ببالغ الدهشه والتعجب والاستنكار مانشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الاعلام بجامعة القاهره عبر صفحته الرسمية صباح اليوم الخميس متحدثا بكل كذب وتبجح عن الإعلام المصرى والذي تناول فيه بأسلوب غير لائق ما كان لاستاذ جامعي أن يستخدمه مخالفا في ذلك الأساليب النقدية المهنيه والعلمية.
وأضاف مجلس نقابة الإعلاميين أن عضو هيئة التدريس خرج في حديثه عن حرية التعبير إلي سب وقذف وتشبيهات خالف فيها المبادئ السماويه والمواثيق الإعلاميه باحثا بما يفعله عن شهرة زائفة في زمن التريند.
وأكد مجلس نقابة الاعلاميين أنه لن يسمح بأي تجاوزات تجاه الاعلام المصري ورجاله الذين يؤدون عملهم بكل مهنية ووطنية، مضيفا :"وعليه فسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية(الجنائية-التأديبية) تجاه هذا الشخص الذي أخطأ وعن عمد في حق الاعلاميين والاعلام المصرى وكأنه مدفوع بلاوعي أو تفكير فيما يقول" .
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