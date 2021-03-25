نقابة الإعلاميين: لن نسمح بأى تجاوزات تجاه الإعلام المصرى

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، أنه تابع ببالغ الدهشة والتعجب والاستنكار ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عبر صفحته الرسمية، صباح اليوم الخميس، متحدثا بكل كذب وتبجح عن الإعلام المصرى، تناول فيه بأسلوب غير لائق ما كان لأستاذ جامعى أن يستخدمه مخالفا فى ذلك الأساليب النقدية المهنية والعلمية.





كما أشار مجلس النقابة فى بيان، أن عضو هيئة التدريس خرج فى حديثه عن حرية التعبير إلى سب وقذف وتشبيهات خالف فيها المبادئ السماوية والمواثيق الإعلامية، باحثا بما يفعله عن شهرة زائفة فى زمن التريند. وأكد مجلس نقابة الإعلاميين أنه لن يسمح بأى تجاوزات تجاه الإعلام المصرى ورجالاته الذين يؤدون عملهم بكل مهنية ووطنية، وعليه فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية "الجنائية - التأديبية" تجاه هذا الشخص الذى أخطأ وعن عمد فى حق الإعلاميين والإعلام المصرى، وكأنه مدفوع بلا وعى أو تفكير فيما يقول.

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