بيان رسمي حول السفينة الجانحة في قناة السويس وإشادة شركة الإنقاذ الهولندية بالإجراءات المصرية

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محمد سياف - ابو ظبي - كانت السفينة الجانحة في قناة السويس هي حديث حديث العالم خلال الساعات الماضية ومنذ جنوح السفينة العملاقة التي كانت تعبر القناة، ولكن اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعويم السفينة واستكمال مسارها مرة أخرى، ووفق بيان صادر من مجلس الوزراء منذ قليل، فقد أشادت شركة الإنقا الهولندية بالإجراءات التي اتخذتها مصر.

بيان رسمي حول السفينة الجانحة في قناة السويس

ووفق البيان الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فإن الشركة الهولندية SMIT المتخصصة في الإنقاذ البحري وهي إحدى أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، قد أشادت بالجهود التي بذلته مصر لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، والتي كانت تمر عبر القناة الجديدة.

وخلال الإجتماع الذي عقد اليوم بين هيئة قناة السويس ممثلة في في لجنة الأزمات، والشركة الهولندية، فقد تم طرح العديد من السيناريوهات المحتملة لإنقاذ السفية، والتي من بينها عمليات التكريك في محيط السفينة، والتي تجري الآن بواسطة الكراكات التابعة للهيئة.

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كما يوج تعاون مستمر بين هيئة القناه والخط الملاحي المالك للسفينة، وذلك في إطار حل الأزمة وتعويم السفينة واستئاف الملاحة مرة أخرى في قناة السويس، وسوف تقدم الشركة الهولندية الإستشارات اللازمة لتعويم سفينة الحاويات العملاقة البنمية، وهذا هو نص البيان.