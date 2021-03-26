تضارب الأنباء حول وفاة القمص سمعان إبراهيم

جدة - نرمين السيد - فى الوقت الذى أعلنت فيه بعض المصادر الكنسية، وفاة القمص سمعان إبراهيم مؤسس دير القديس سمعان الدباغ بالمقطم، نفى بعض أبناء منطقة المقطم الخبر، وأكدوا أن القمص حالته مستقرة.





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