جدة - نرمين السيد - أكد مصدر كنسى بإيبراشية المقطم، أنه لا صحة لخبر وفاة القمص سمعان إبراهيم مؤسس دير القديس سمعان الدباغ بالمقطم.



جدة - نرمين السيد - أكد مصدر كنسى بإيبراشية المقطم، أنه لا صحة لخبر وفاة القمص سمعان إبراهيم مؤسس دير القديس سمعان الدباغ بالمقطم. وأوضح المصدر أن القمص أُصيب بفيروس كورونا وحالته الآن مستقرة، ويتلقى العلاج فى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر كنسى : القمص سمعان إبراهيم مصاب بكورونا وحالته مستقرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.