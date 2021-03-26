إيبراشية البلينا توقف مدارس الأحد وجميع الاجتماعات

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا ويصا، مطران البلينا وقف جميع خدمة التربية الكنسية: مدارس الأحد وجميع الاجتماعات الروحية؛ وذلك نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.





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