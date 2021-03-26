الطاهرى يدعو لاجتماع عاجل لاتخاذ موقف موحد ضد من أهان الإعلام المصرى

جدة - نرمين السيد - دعا أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، رؤساء كل من الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء تحرير الصحف إلى عقد اجتماع عاجل يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة 12 ظهرا فى قاعة إحسان عبد القدوس بمقر مؤسسة روزاليوسف، لاتخاذ موقف موحد من الإهانة التى تعرض لها الإعلام المصرى.





وكتب الطاهرى فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "السيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام.. السيد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.. السيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.. السادة الزملاء رؤساء تحرير الصحف.. السادة الزملاء الصحفيين والإعلاميين.. أتقدم إليكم بدعوة لعقد اجتماع عاجل يوم الأحد فى تمام الساعة 12 ظهرا فى قاعة إحسان عبد القدوس بمقر مؤسسة روزاليوسف، لاتخاذ موقف موحد من الإهانة التى تعرض لها الإعلام المصرى".

وأشار الطاهرى إلى أن مجلة روزاليوسف أعلنت موقفها بوضوح بإقالة من أهانوا إعلام مصر.

وكان أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قد نشر على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورات تحمل إهانات للإعلام المصرى والإعلاميين.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى بيان له، أنه تابع بكل أعضائه شكاوى واتصالات كثيرة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين والذين طالهم جميعا إهانات بالغة من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وآخرها صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021.

