انت الان تتابع تفاصيل خبر الكتكوت وصل 7 جنيه.. تراجع كبير في سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة 26 مارس في بورصة الدواجن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة 27 مارس 2021 بعد التحركات الأخيرة في الأسعار، وشهدت أسعار الكتاكيت البيضاء خلال الفترة الأخرة تذبذباً كبيراً في الأسعار، وهكذا دائماص سعر الكتكوت، حيث يخضع لحالة السوق والعرض والطلب في السوق المصري، وكذلك الحجز المسبق لدى الشركات المختلفة.

تراجع كبير في سعر الكتكوت الابيض اليوم

كما كانت سعر الكتكوت الأبيض يتم تحديده سابقاً عن طريق بورصة الدواجن الرئيسية ومحلها بنها، أما الآن فاختلفت الأمور كثيراً وأصبح هناك العديد من الشركات التي تنتج الكتكوت الابيض، وتقوم كل شركة بتحديد الأسعار المتاسبة لديها حسب حالة الإقبال وعمليات الحجز المسبقة وكمية إنتاج الشركة، لذلك تختلف الأسعار من مكت أو من شركة إلى أخرى.

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة الموافق 26 مارس الجاري 2021، فقد شهد تراجعاً كبيراً في بعض الشركات، ووصل الآن في شركة “بورصة” منير السقا إلى 7 جنيه، وجاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في بورصة منير السقا وفق الأسعار التالية.

نوع الكتكوت سعر الكتكوت الأبيض اليوم سعر الكتكوت الابيض اليوم “منير السقا 7 جنيه سعر الكتكوت الساسو 2 جنيه كتكوت بلدي 1.5 جنيه كتكوت فيومي 1.5 جنيه كتكوت هجين 1.5 جنيه بط مولر 9 جنيه بط مسكوفي 10 جنيه سمان عمر أسبوعين 3.5 جنيه

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أما سعر الكتكوت الابيض اليوم في الشركات فقد جاء وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت اليوم القاهرة للدواجن 10.5 جنيه الوادي 10.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 12 جنيه الفيروز 9.25 الوطنية 11.5 جنيه الكيان 10 جنيه المراعي 8.5 جنيه سيد زكريا 10 جنيه مكة المكرمة 10 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فجاءت وفق الأسعار التالية.